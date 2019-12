Po kemijskem eksperimentu okronana za miss Amerike

Camille Schrier je slavila na letošnjem izboru za miss Amerike in tako premagala 50 ostalih tekmovalk. Oblečena v belo zaščitno obleko je 24-letnica navdušila sodnike s kemijskim eksperimentom, kjer je prikazala razpad vodikovega peroksida in med drugim želela opozoriti na nevarnost uživanja drog. Schrierjeva je kot zmagovalka lepotnega tekmovanja dobila štipendijo v vrednosti 44.654 evrov in laskavi naziv, ki ga bo ponosno nosila eno leto.