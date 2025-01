Po koncu košarkarske kariere Liz Cambage postala senzacija na OnlyFans

Leta 2021 je sicer priznala, da jo je bilo strah začeti z objavami na OnlyFans in da se je na začetku precej obotavljala. Spodbudili so jo prijatelji in družina. "Tako me je bilo strah dejansko začeti z objavami. A so mi prijatelji rekli, naj ne skrbim, kaj bodo drugi rekli. Nekateri me bodo v vsakem primeru imeli radi ali sovražili," je povedala za tuje medije. Poleg omenjene platforme se Liz ukvarja tudi z modelingom in sodeluje v kampanjah za različne znamke. Leta 2023 je pozirala tudi za Playboy, večkrat pa je že javno priznala, da nima težav z goloto. "Moje telo je močno in zelo sem ponosna na svojo višino," je samozavestno dejala v intervjuju za omenjeno revijo.