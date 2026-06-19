Po kritikah zaradi promocije izraelskih nepremičnin zvezdnica uživa na jahti

Po spletu so zaokrožile fotografije igralke Gwyneth Paltrow , ki se s soprogom Bradom Falchukom mudi na Siciliji. Zvezdnica, ki je pretekli teden dvignila prah s promocijo izraelskih nepremičnin, se je v belem bikiniju na luksuzni jahti brezskrbno nastavljala soncu.

Spomnimo, z oskarjem nagrajena igralka je javnost razburila z oglaševanjem luksuznega stanovanjskega kompleksa, ki ga bo izraelsko podjetje zgradilo na nekdanjem palestinskem ozemlju, kjer je včasih stala vas Al-Haram.

Ne le splošna javnost, nad pevkino potezo so bili zgroženi tudi znani obrazi. Alana Hadid, sestra manekenk Belle in Gigi, je med drugim zapisala: "Raven neuravnovešenega kapitalizma je osupljiva. Brutalno. Ženska, si sploh odprla časopis ali pogledala večerne novice? To sploh ni več nevednost, to je že sokrivda!" Oster je bil tudi umetnik ličenja številnih zvezdnikov, Matt Bernstein: "Preveč bogata si, da bi ščitila stanovanja apartheida. Nivo pohlepa in sprevrženosti je zares neverjeten."