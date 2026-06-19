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Tuja scena

Po kritikah zaradi promocije izraelskih nepremičnin zvezdnica uživa na jahti

Sardinija, 19. 06. 2026 15.06 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Gwyneth Paltrow

Zdi se, da oskarjevke Gwyneth Paltrow plaz kritik in ogorčenja na račun promocije izraelskih nepremičnin ne gane. Igralko, za katero je velik del javnosti prepričan, da ni "v stiku z realnostjo", so fotografski objektivi ujeli med brezskrbnim uživanjem na jahti pri naših zahodnih sosedih. 53-letnica se na Sardiniji mudi z dve leti starejšim soprogom Bradom Falchukom.

Po spletu so zaokrožile fotografije igralke Gwyneth Paltrow, ki se s soprogom Bradom Falchukom mudi na Siciliji. Zvezdnica, ki je pretekli teden dvignila prah s promocijo izraelskih nepremičnin, se je v belem bikiniju na luksuzni jahti brezskrbno nastavljala soncu.

Zakonca je na luksuznem plovilu gostil italijanski poslovnež Giancarlo Giammetti, tesen sodelavec pokojnega modnega oblikovalca Valentina Garavanija.

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Spomnimo, z oskarjem nagrajena igralka je javnost razburila z oglaševanjem luksuznega stanovanjskega kompleksa, ki ga bo izraelsko podjetje zgradilo na nekdanjem palestinskem ozemlju, kjer je včasih stala vas Al-Haram. 

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Ne le splošna javnost, nad pevkino potezo so bili zgroženi tudi znani obrazi. Alana Hadid, sestra manekenk Belle in Gigi, je med drugim zapisala: "Raven neuravnovešenega kapitalizma je osupljiva. Brutalno. Ženska, si sploh odprla časopis ali pogledala večerne novice? To sploh ni več nevednost, to je že sokrivda!" Oster je bil tudi umetnik ličenja številnih zvezdnikov, Matt Bernstein: "Preveč bogata si, da bi ščitila stanovanja apartheida. Nivo pohlepa in sprevrženosti je zares neverjeten."

Sardinija Gwyneth Paltrow jahta počitnice izrael

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