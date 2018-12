Po letih 'skrivanja' končno pokazal hčerko

Hollywoodski zvezdnik Clint Eastwood naj bi imel uradno sedem otrok, več desetletji pa se je govorilo, da ima tudi hčerko, ki se mu je rodila, preden je igralec postal slaven. Ko je bil igralec leta 1953 zaročen z Maggie Johnson, je imel afero z neznanim dekletom iz Seattla. Dekle je zanosilo, otrok pa je šel v rejo.

Zvezdnik naj bi tako večkrat prevaral prvo ženo, ki se je od njega ločila leta 1984, sledila so razna razmerja, tudi z igralkama Sondro Locke inFrances Fisher, nato pa je spoznal Dinoin se z njo poročil. Z njo je bil poročen 17 let, toda tudi ta zakon se je končal. V tem času se mu je rodilo sedem otrok, Kimber, Kyle, Alison, Scott, Kathryn, Francescain Morgan.

Zvezdnik o prvem otroku nikoli ni govoril, lani pa je Mel Gibson medijem dejal, da mu je zvezdnik v pogovoru o otrocih priznal, da ima osem otrok: "Med pogovorom sem Clinta vprašal, koliko ima otrok in odgovoril mi je, da osem."

Zdaj pa se je očitno igralec odločil, da je konec skrivanja. Svojo prvo hčerko Laurie je povabil na premiero svojega najnovejšega filma The Mule, kjer ni samo igralec, ampak tudi producent in režiser. Zgodba, ki je posneta po resničnih dogodkih, pa spremlja ostarelega tihotapca mamil Lea Sharpa iz Indiane, ki je šel v zapor pri 90 zaradi tihotapljenja mamil.

Tako je na rdeči preprogi stalo vseh njegovih osem otrok, hčerka Alison pa je na Instagramu zapisala, da je to prvič, ko je vseh osem sorojencev skupaj na javni prireditvi.