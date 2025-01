Po ločitveni vojni s Kevinom Costnerjem igralčeva nekdanja žena znova zaročena

OGLAS

Nekdanja žena igralca Kevina Costnerja je zaročena. Christine Baumgartner in finančnik Josh Connor sta postala par kmalu za tem, ko je ona vložila zahtevo za ločitev od zvezdnika, kot so za People povedali viri blizu zaročencev, pa njuni prijatelji in družinski člani nad snubitvijo niso bili presenečeni, saj sta se oba zelo veselila skupne prihodnosti.

Christine Baumgartner je po ločitvi od Kevina Costnerja znova zaročena. FOTO: AP icon-expand

Prvič so ju skupaj opazili julija 2023, ko sta odpotovala na počitnice na Havaje, 50-letničin prijatelj pa je januarja 2024 potrdil, da sta v zvezi. Decembra istega leta je vir blizu para za People dejal:"Njuna zveza se je začela kot prijateljstvo, tako da sta zgradila res trdne temelje. Imata enake vrednote, počuti pa se cenjeno in je zelo srečna. Zelo sta zaljubljena, to pa je bil zelo naraven in pozitiven korak naprej zanjo."