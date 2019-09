Po ločitvi od moža in razhodu z dekletom poiskala uteho v družini

Njena sestra, Brandi Cyrus, je za tuje medije povedala, da se v teh trenutkih trudi po najboljših močeh, da bi Miley nudila potrebno oporo in razumevanje:''Ni moja stvar, da bi govorila o njenih zasebnih odločitvah in iskreno, nimam kaj povedati. Tukaj sem zato, da ji pomagam po najboljših močeh in ji nudim oporo. V zadnjem obdobju veliko časa preživljava skupaj.''

Vir blizu glasbenici je za E!News komentiral njene nagle prekinitve razmerij: ''Po ločitvi od Liama je šlo vse od 0 do 60 ... Morala je pritisniti na zavoro. Stvari so se zaključile zelo hitro, nepričakovano, a to je bilo nekaj, kar je morala storiti. Imela je občutek, da so stvari s Kaitlynn ušle nadzoru.''