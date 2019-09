Po ločitvi od moža se je razšla tudi z dekletom

O romanci med dekletoma se je začelo šušljati kmalu zatem, ko je v javnosti zaokrožila vest, da se Cyrusova ločuje od Hemswortha. S slednjim je bila več let v razmerju s prekinitvami, svojo ljubezen pa sta s poroko okronala konec preteklega leta. Čeprav naj bi ju požar, ki je pred časom pustošil po Kaliforniji in v katerem so svoje domove izgubili številni zvezdniki – med njimi tudi Liam in Miley, še bolj povezal, sta se na koncu odločila za ločeni poti.

Po besedah anonimnega vira zaE!News naj bi Miley po razhodu z Liamom začela preživljati čas s Kaitlynn, ki je bila pred tem v zakonu z Brodyjem Jennerjem, sinom resničnostnega zvezdnika in nekdanjega vrhunskega atleta Brucea Jennerja, ki je pred časom spremenil spol in je danes znan kot Caitlyn Jenner. Dekleti sta se skupaj odpravljali na zabave, izlete in potovanja, fotografi pa so ju večkrat ujeli z roko v roki na ulicah Los Angelesa. 26-letna glasbenica, ki je znana po svoji kontroverznosti, je sicer že pred časom priznala, da je panseksualka, kar naj bi pomenilo, da jo privlačijo osebe – ne glede na spol. Uradna definicija pojma označuje panseksualnost tudi kot biseksualnost oziroma poliseksualnost, osrednja značilnost pa je, da panseksualno osebo nekdo privlači iz spolnih, čustvenih in duhovnih razlogov.