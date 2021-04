Po ločitvi se je Channing Tatum bal, kako se bo povezal s hčerko

Tik pred končno odločitvijo Channinga Tatuma in Jenne Dewan je igralca močno skrbelo, kako bo kot 'ločeni očka' navezal stik s svojo hčerko. Do ločitve sta si zvezdnika delila vloge in Channing se ni ukvarjal z dekliškimi stvarmi, saj je ta del vzgoje prevzela mamica Jenna.

A ko sta se ločila in ko je Everly obiskovala očeta, je moral Channing narediti tudi kaj dekliškega. A kot igralec pravi zdaj, so bile skrbi takrat popolnoma odveč. "Želim si, da se očetje ne bi bali raziskati sveta njihovih hčera. Ko sem postal samski očka, sem se soočal z veliko strahu, kako se bova z Everly navezala zdaj, ko bova sama, brez Jenne," je za revijo Parents povedal 40-letnik, ki se je v očetovstvo male deklice 'vrgel na glavo', kot se je izrazil sam: "Prej nikoli nisem imel nalakiranih nohtov ali znal narediti kitke. Zdaj znam oboje narediti sam. V to izkušnjo sem se vrgel na glavo in bil sem nagrajen z ljubeznijo, ki si je prej nisem mogel niti zamisliti."

Lanskega avgusta je Channing na svojemFacebooku objavil fotografijo, na kateri je obkrožen s plišastimi samorogi, na sebi ima vilinska krila, skupaj z eno od plišastih igrač pa bere otroško slikanico z naslovom The one and only Sparkella, ki jo je napisal prav on. "Ljudje, ne vem, kako je pri vas, ampak zame so stvari postale malce čudne, odkar smo v karanteni," je zapisal pod simpatično fotografijo: "Po nesreči sem se zaklenil v sobo sedemletne hčerke in tam sem slučajno našel otroka v sebi. In to sem ustvaril za svojo deklico. Hvala za branje."

V knjigi je napisal tudi posvetilo svoji sedemletni hčerki Everly, za katero je tudi napisal knjigo: "Moja edina želja je, da bi se v življenju več časa igrali v čarobnih okoljih, ki jih ustvarimo sami. To je tudi za vse očete, ki imajo hčerke. Oblecite, karkoli želite, plešite, kot želite, bodite kolikor se le da čarobni. Obljubim, hčerke vam bodo vrnile ljubezen."