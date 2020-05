Po ločitvi ujet s 13 let mlajšo

Justin in Sofia sta stara znanca, saj sta pred leti nastopila v seriji Mladi in nemirni (The Young and the Restless). Čeprav zvezdnika v seriji nista igrala zaljubljenega para, so scenaristi in producenti serije dejali, da je bila med njima odlična kemija. Na družbenih omrežjih si sledita že nekaj let, drug drugemu pa objavljene fotografije tudi všečkata. Ni znano, koliko časa sta že skupaj, drži pa podatek, da tudi Justinova 15-letna hčerka Isabella, ki jo ima iz razmerja zLindsay Nicole Korman, Sofii sledi na Instagramu.