Po mami zdaj ponovno pred oltar tudi oče Miley Cyrus

Billy Ray Cyrus je ponovno poročen. Oče slavne pevke Miley Cyrus, ki je pred približno letom dni zaprosil svojo zaročenko, pevko Firerose, se je pred dnevi sprehodil do oltarja. Novico o tem, da sta postala mož in žena sta zaljubljenca delila na svojem Instagramu, kjer pa nista razkrila, kje je slovesnost potekala in ali so se je udeležili tudi glasbenikovi otroci. Da se je njen odnos z očetom po ločitvi od Tish Cyrus precej ohladil, je priznala tudi 31-letna Miley.

"10. 10. 2023 bo vedno lep, vesel dan, ko sta se najini duši združili v svetem zakonu," je na Instagramu zapisal Billy Ray Cyrus in delil poročno fotografijo s svojo novopečeno ženo Firerose. Z objavo je oče pevke Miley Cyrus razkril, da se je ponovno poročil. "To je bilo najbolj popolno, eterično praznovanje ljubezni, ki smo si ga lahko zamislili. Da sva oba slišala matičarja reči: 'Zdaj vaju razglašam za moža in ženo'. To je bil sveti trenutek, ko se je začela najina nova večnost," je še zapisal zvezdnik ob fotografijo. Kje se je slovesnost zgodila, ni znano. Glasbenik je svojo zaročenko do oltarja popeljal leto dni po njuni zaroki, ki sta jo razkrila septembra 2022 z objavo fotografije, na kateri se na pevkini roki sveti velik diamantni prstan. PREBERI ŠE Drama v družini Cyrus: Mileyjina brat in sestra preskočila mamino poroko Prav tako ni jasno, ali so se dogodka udeležili tudi pevčevi otroci. Da se je odnos med Miley in očetom po ločitvi od mame Tish ohladil, je pred časom razkril vir blizu pevke. Zvezdnica je v enem od intervjujev priznala, da si želi, da je oče srečen, a da se je po ločitvi bolj povezala z mamo. Prav zato je bila tudi družica na poroki 56-letnice z igralcem Dominicom Purcellom konec avgusta, na kateri pa ni bilo najmlajših članov družine Cyrus, Braisona in Noah.