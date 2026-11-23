V dalmatinski prestolnici se ponovno zaostrujejo polemike glede izbire glasbenih izvajalcev za javne prireditve. Po nedavnih odmevnih pobudah, ki so bile usmerjene proti nastopu znanega glasbenika Dina Merlina, so prebivalci Splita na spletni platformi Peticije.hr sprožili novo pobudo. Tokrat je v središču pozornosti pevec Jakov Jozinović, čigar nastop je predviden za prihajajoče silvestrovanje.

Je nastop Jakova Jozinovića v Splitu ogrožen? FOTO: Simone Di Luca

Pobudniki peticije so se z uradno zahtevo obrnili neposredno na splitskega župana Tomislava Šuto. Od mestnih oblasti pričakujejo, da bodo odstopile od dogovorjenega angažmaja z omenjenim glasbenikom ter preprečile, da bi se njegov honorar in organizacija dogodka financirala iz mestnega proračuna oziroma z javnim denarjem davkoplačevalcev.

Temeljni razlog za ostro nasprotovanje dela splitske javnosti izhaja iz Jozinovićevih preteklih koncertnih aktivnosti na ozemlju Srbije. Avtorji pobude izpostavljajo predvsem njegova nastopa v Novem Sadu in Nišu, ki ju označujejo za skrajno neprimerna glede na zgodovinske okoliščine, povezane z domovinsko vojno na Hrvaškem. Posebej problematičen je po njihovem mnenju koncert v novosadski športni dvorani SPENS, saj je glasbenik s svojim nastopom na tej lokaciji popolnoma prezrl čustva in opozorila preživelih taboriščnikov iz Vukovarja. Ti naj bi ga pred izvedbo dogodka javno pozivali, naj koncert zaradi tragične simbolike kraja odpove ali pa ga vsaj prestavi na drugo, zgodovinsko neobremenjeno prizorišče, česar pa izvajalec ni upošteval.

Mladi Hrvat bi moral nastopiti na silvestrovanju. FOTO: Simone Di Luca

Spletna pobuda, ki so jo avtorji poimenovali z neposrednim sklicevanjem na zgodovinski spomin mesta, je v kratkem času pritegnila precejšnjo pozornost javnosti. V času objave prvotnih poročil o tej zadevi je peticijo podprlo že 1.646 oseb, pri čemer so si organizatorji kot končni cilj zastavili zbiranje skupno 5.000 podpisov. Ta številka naj bi predstavljala zadostno kritično maso, s katero želijo izvršiti politični in moralni pritisk na mestno upravo. Podpisniki so prepričani, da lokalna skupnost ne bi smela ostati ravnodušna do dejanj izvajalcev, ki s svojimi komercialnimi nastopi po njihovem mnenju relativizirajo trpljenje žrtev iz polpretekle zgodovine.