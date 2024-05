Po miss ZDA se je kroni odpovedala še miss teen ZDA

UmaSofia Srivastava je bila septembra 2023 okronana za miss teen ZDA, kar je mlajša različice miss ZDA, predstavljala pa je zvezno državo New Jersey. 17-letnica pa se je le dva dni za tem, ko je krono zaradi težav z duševnim zdravjem vrnila Noelia Voigt , odločila, da sledi njenemu vzoru in tudi sama odstopila z mesta miss teen.

Za miss teen je bila okronana na izboru, ki je bil septembra v Renu, ki leži v zvezni državi Nevada. Na uradni spletni strani tekmovanja so jo predstavili kot prvo miss teen ZDA New Jerseyja mehiško-indijskih korenin, ki upa, da bo postala ambasadorka Združenih narodov.

Njen odstop se je zgodil le dva dni za tem, ko je svojo odločitev sporočila 24-letna Voigtova, ki je v izjavi za javnost sporočila, da se bo raje posvetila sebi in svojemu duševnemu zdravju, na lepotnih tekmovanjih pa je sodelovala že od 17. leta. Po njeni odločitvi so se na družbenih omrežjih pojavili komentarji njenih oboževalcev, ki so opozarjali, da so prve črke enajstih stavkov, ki jih je zapisala, akronim za 'Utišali so me', podporo pa so jima na raznih platformah izrazili številni podporniki.

Laylah Rose, izvršna direktorica in predsednica miss ZDA in miss teen ZDA, je v izjavi sporočila, da je podpore oboževalcev deležna tudi organizacija: "Vem, da vsi, ki obožujemo ta tekmovanja, želimo v zvezi s tem nekaj narediti, moj cilj pa je, da skupaj naredimo korake, ki bodo v pomoč. Naš vseobsegajoči cilj je, da miss ZDA slavi opolnomočenje žensk." Dodala je, da je cilj organizacije navdihniti ženske in pri tem ohraniti integriteto.