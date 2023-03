Po možganski anevrizmi umrl igralec Tom Sizemore: Bil je večji od življenja

Umrl je igralec Tom Sizemore, najbolj znan po vlogah v vojaških akcijskih dramah Reševanje vojaka Ryana in Sestreljeni črni jastreb. Zvezdnik je bil pred dvema tednoma hospitaliziran zaradi možganske anevrizme, a po tem ni več okreval. Star je bil 61 let. Novico je potrdil njegov agent Charles Lago.

Tom Sizemore je bil hospitaliziran 18. februarja, ko ga je član njegovega gospodinjstva našel nezavestnega, pozneje pa so potrdili, da je igralec doživel možgansko anevrizmo. Njegovo stanje je bilo sprva kritično, pozneje pa je padel v komo in si ni več opomogel. "Z veliko žalostjo sporočam, da nas je zapustil igralec Thomas Edward Sizemore. Umrl je mirno med spancem v bolnišnici," je povedal Lago.

icon-expand Tom Sizemore FOTO: Profimeda

Ob njem so bili njegov brat Paul Sizemore in njegova 17-letna sinova, dvojčka Jayden in Jagger. Paul je v izjavi dejal, da je globoko užaloščen zaradi izgube starejšega brata Toma: "Bil je večji od življenja. Na moje življenje je vplival bolj kot kdor koli, ki ga poznam. Bil je nadarjen, ljubeč, radodaren in znal vas je neskončno zabavati s svojo duhovitostjo in sposobnostjo pripovedovanja zgodb. Uničen sem, ker ga ni več, in vedno ga bom pogrešal." Igralčev predstavnik je dejal, da sta dvojčka pretresena zaradi izgube očeta. Lago je potrdil, da bo v nekaj tednih organizirana zasebna pogrebna slovesnost v krogu družine, čez nekaj tednov pa se bodo od igralca poslovili še z večjim praznovanjem, kjer bodo slavili življenje. Agent je dodal, da je bilo za Toma preteklih nekaj let odličnih in da je svoje življenje vrnil na pravo mesto.

Lago je v izjavi pred dnevi potrdil, da so se morali igralčevi svojci odločiti, ali ga še želijo ohranjati pri življenju: "Zdravniki so njegovo družino obvestili, da ni več upanja, in so priporočili odločitev o koncu življenja. Družina zdaj odloča o zadevah," je takrat še dodal. Sizemore se je kot igralec pojavil v 230 vlogah v svoji več kot 30-letni karieri, pred smrtjo pa je imel v teku 30 projektov, pravi statistika na spletni strani IMDb. Med svojo kariero je bil Tom med drugimi priznanji nominiran za nagrado zlati satelit, nagrado SAG in zlati globus.