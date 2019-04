Po načrtnem napadu z jedko kislino in več kot 250 operacijah pokazala svoje brazgotine

Voditeljica, pisateljica in filantrop Katie Piper, ki je bila leta 2008 žrtev načrtnega napada s kislino, je do sedaj prestala več kot 250 operacij in na Instagramu objavila fotografijo brez ličil, na kateri je pokazala svoje brazgotine.

35-letna Katie Piper je britanska pisateljica, televizijska voditeljica in filantrop, za katero bi danes na podlagi njenih fotografij in videza le redki ugotovili, da je bila pred 11 leti žrtev načrtnega napada z jedko kislino, ki ji je popolnoma razjedla kožo. Marca 2008 se je zgodil odmeven načrtni napad na Piperjevo, v katerega je bil vpleten njen nekdanji partner Daniel Lynch. Ta je svojemu prijatelju, Stefenu Sylvestru, naročil, naj takrat 24-letno Katie, ki je veliko obetala v modnih vodah, napade z jedko kislino, zaradi česar je slednja delno oslepela, ostala brez precejšnjega dela kože in las. Katie Piper pri 24 - pred napadom z jedko kislino FOTO: Profimedia Njeno življenje je viselo na nitki – do danes pa je prestala preko 250 operacij in popravkov, s pomočjo katerih lahko sedaj le redko kdo ugotovi, da je bila pred več kot desetletjem žrtev grozljivega napada. Katie Piper po napadu leta 2008 FOTO: Profimedia Sylvester je bil po napadu obsojen na minimalno 12 let zaporne kazni z možnostjo podaljšanja, Lynch pa na dosmrtno zaporno kazen. Piperjeva je leta 2017 izvedela, da je bil Sylvester po odsluženih devetih letih zaporne kazni izpuščen na prostost. Delno oslepela in ostala brez precejšnjega dela kože ter las FOTO: Profimedia Katie Piper po prvi obrazni rekonstrukciji FOTO: Profimedia 35-letnica je danes mama dveh otrok, Penelope Diane in Belle Elizabeth Piper, leta 2015 pa se je poročila z Richardom Jamesom Suttonom. Po odmevnem napadu je večkrat nastopila v različnih televizijskih oddajah, kjer je spregovorila o svoji izkušnji in obenem služila kot navdih vsem žrtvam podobnih napadov. Kljub temu, da ji je manekenska kariera zaradi številnih brazgotin potala nedosegljiva, se Piperjeva ni vdala v usodo. Napisala je večje število knjig, vodila več televizijskih oddaj, svojo Instagram stran pa je posvetila motivacijskim sporočilom, objavam, na katerih kaže, kako z dodatkom ličil spretno skriva še danes vidne brazgotine ter številnim pozivom k pomoči vsem žrtvam takšnih in drugačnih napadov z jedkimi kislinami. Zaradi svoje vztrajnosti, optimizma in močne volje je postala izjemno priljubljena, danes pa ima na Instagramu več kot 860.000 sledilcev. Pred kratkim je delila novo fotografijo, na kateri je brez podlage za obraz pokazala vidne brazgotine, njeni oboževalci pa so komentirali, da je ''čudovita'' in ''prelepa'' tako navzven kot v svoji notranjosti.