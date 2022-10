Po napadu aktivistov na Monetovo sliko znana prva ocena škode

Po napadu aktivistov na Monetovo sliko v muzeju Barberini je znana prva ocena škode. Sama slika sicer zaradi zasteklitve in posebnega traku iz filca ni bila poškodovana, je pojasnila predstavnica za stike z javnostmi v muzeju. "Je pa bil poškodovan spodnji del historičnega okvirja slike, ki bo moral na popravilo v restavratorko delavnico," je dodala. Poleg tega je bil pire krompir zalučan z veliko močjo, zato je poškropil tudi steno vse do stropa, kar bo prav tako potrebno očistiti. Sliko Senene kopice iz leta 1890 so sicer nedavno ponovno vključili v stalno razstavo, muzej pa bo ostal zaprt vse do ponedeljka.