Po napadu morskega psa umrl igralec iz filma Pirati s Karibov

Umrl je Tamayo Perry, igralec, ki so se ga mnogi zapomnili po vlogi v filmu Pirati s Karibov: Z neznanimi tokovi. 49-letnik je leta delal kot reševalec iz vode, bil je tudi odličen deskar. Po poročanju Associated Press je zvezdnik umrl zaradi posledic napada morskega psa.

Igralec je bil najbolj poznan po vlogi iz filma Pirati s Karibov: Z neznanimi tokovi. FOTO: Profimedia icon-expand

Incident se je po poročanju tujih medijev zgodil v nedeljo okoli 13. ure po lokalnem času, ko so oblasti prejele klic deskarja, ki je bil napaden v bližini plaže Mālaekahana na severni obali otoka Oahu na Havajih. Kljub hitremu posredovanju z vodnim skuterjem, je igralec žal podlegel poškodbam, še preden so ga uspeli pripeljati do obale.

Bil je reševalec iz vode in odličen deskar. FOTO: Profimedia icon-expand

Perry, ki je poleg priljubljenega filma zaigral tudi v filmu Valovi smrti, je slovel kot izjemno priljubljen reševalec v mestu in okrožju Honolulu Ocean Safety. Shayne Enright iz oddelka za nujne primere v Honoluluju je na novinarski konferenci potrdila, da jih je incident močno pretresel. "Bil je dobro poznan na severni obali. Je profesionalni deskar, znan po vsem svetu. Njegova energija je bila nalezljiva in kolikor so ga imeli ljudje radi, je imel on vse druge še bolj rad," pa je povedal še eden od članov reševalcev Kurt Lager.