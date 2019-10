Po naročilu slavnega očeta razdajal mamila

Cameron Douglas in Michael Douglas

Znano je, da se je slavna ameriška igralska družina Douglas borila z različnimi odvisnostmi, še posebno z odvisnostjo, povezano s prepovedanimi drogami. Zaradi odvisnosti od drog in alkohola se je precejšen del življenja spoprijemal tako slavni igralec Michael Douglas kot tudi njegov sin Cameron, ki je zaradi drog pristal tudi v zaporu.

40-letni sin slavnega igralca je zdaj napisal knjigo Long Way Home, v kateri je med drugim zapisal, da ga je oče na zabavah uporabljal kot nekakšnega kurirčka: "Ko sem bil še majhen otrok, mi je naročil, naj med njegovimi kolegi razdajam marihuano ... Leta mi ni bilo jasno, kaj sem prenašal okoli."

Cameron je pred leti dejal, da je droge poskusil prvič pri 13 letih, vse od takrat pa je šlo strmo navzdol. Leta 2010 so ga zaradi posedovanja heroina in prodaje metamfetaminov obsodili celo na sedemletno zaporno kazen. Najprej so ga obsodili na petletno zaporno kazen, ko pa je priznal tudi, da je v zapor tihotapil droge, je dobil dodatno zaporno kazen.

Cameron se je Michaelu rodil v zakonu z nekdanjo ženo Diandro Douglas, od katere se je zvezdnik ločil leta 2000 po 23 letih zakona.