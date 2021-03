Po nasilnem ropu se je oglasil sprehajalec psov Lady Gaga

Ryan Fischer, sprehajalec psov priljubljene pevke Lady Gaga, se je po streljanju, ko so ukradli pevkina psa, oglasil iz bolnišnice in podal prvo izjavo za javnost, ob tem pa delil tudi fotografiji iz bolniške postelje, kjer počasi okreva.

icon-expand Na srečo jim je uspelo rešiti vse pse pevke Lady Gaga. FOTO: Profimedia

Po tem, ko so Ryana Fischerja, sprehajalca psov pevke Lady Gaga, med sprehodom ustrelili in ugrabili dva francoska buldoga, sta roparja še vedno na begu. Zdaj se je Ryan po štirih dneh oglasil iz bolnišnice in med drugim zapisal: "Medtem ko se je avto odpeljal in je iz moje strelne rane tekla kri, je angel tekel k meni in se ulegel zraven mene. Moji panični kriki so se umirili, ko sem ga pogledal, čeprav sem ugotovil, da je kri, ki se je zbirala okoli njegovega drobnega telesa, moja ... Asio (pevkin pes pasme francoski buldog, op. p.) sem poskušal obvarovati, kolikor sem le mogel, se ji zahvalil za vse neverjetne dogodivščine, ki sva jih skupaj doživela, se ji opravičil, da nisem mogel braniti njenih bratov, in nato sklenil, da jih bom še vedno skušal rešiti ... pa tudi sebe,"je v daljšem zapisu spregovoril hospitaliziraniRyan. Med drugim je dejal, da je zelo optimističen glede okrevanja in hvaležen za vso podporo, ki jo je prejel v zadnjih dneh, tudi od Lady Gaga. Med drugim je dejal, da je hvaležen, da sta se psa živa in zdrava vrnila domov k pevki.

"Ponižen sem in hvaležen, da sta bili pozornost in osredotočenost policije dovolj za to, da sta se Koji in Gustav vrnila na varno, in vem, da so zavezani k temu, da te zločince in storilce poskusa umora privedejo pred sodišče," je dodal Fischer. Poleg tega se je zahvalil družini in prijateljem ter zdravniškemu osebju, ki mu je rešilo življenje.

Nekaj besed pa je seveda namenil tudi zvezdnici, ki jo je nagovoril z besedami: "Tvoji otroci so se vrnili in družina je spet popolna ... Uspelo nam je! V vsej tej krizi si tako meni kot moji družini izkazovala ogromno podpore. Toda tvoja prijateljska podpora je bila kljub travmatični izgubi tvojih otrok neomajna. Rad te imam in hvala."

Za konec pa je še dejal, da bo treba do popoldne ozdravitve prehoditi še kar nekaj poti. "Vendar se veselim prihodnosti in trenutka, ko me bodo Asia, Koji in Gustav zasuli s poljubi in me polizali (in morda me bodo od vznemirjenja celo polulali)."