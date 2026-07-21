Po nastopu na SP Justin Bieber noč nadaljeval na zasebni zabavi

Justin Bieber po nastopu med polčasom finala svetovnega prvenstva v nogometu ni pospravil svoje kitare in se odpravil domov. Večer je zaključil na zvezdniški zasebni zabavi v New Yorku, kjer se mu je pridružila žena Hailey Bieber ter številni prijatelji in znani obrazi iz sveta glasbe, mode in zabavne industrije.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Justin in Hailey Bieber Profimedia

Teyana Taylor Profimedia

Giannis Antetokounmpo Profimedia

IShowSpeed Profimedia

Justin Combs Profimedia

komik Shane Gillis Profimedia

Machinge Gun Kelly Profimedia













Kljub temu da je šlo za zasebno zabavo, so fotografi med povabljenci ujeli igralko Teyano Taylor, manekenko Lori Harvey in komika Shana Gillisa. Med obiskovalci so bili tudi košarkarski zvezdnik Giannis Antetokounmpo, pevki Tate McRae in Camila Cabello pa tudi Kaia Gerber, Winnie Harlow in vplivnica Alix Earle. Pojavil se je celo youtuber in nogometni navdušenec IShowSpeed, ki je lansko poletje s svojim obiskom Ljubljane med mladimi povzročil pravo senzacijo.

Največ pozornosti na dogodku je pritegnila Bieberjeva žena Hailey, ki je v elegantni rdeči obleki ves večer spremljala svojega moža. Glasbenik se je po nastopu preoblekel v sproščeno opravo svoje znamke SKYLRK, medtem ko je manekenka stavila na bolj eleganten videz.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Justin Bieber med nastopom na finalu SP v nogometu Profimedia

Justin Bieber med nastopom na finalu SP v nogometu Profimedia

Justin Bieber med nastopom na finalu SP v nogometu Profimedia

Justin Bieber med nastopom na finalu SP v nogometu Profimedia

Justin Bieber med nastopom na finalu SP v nogometu Profimedia







