Po nastopu na SP Justin Bieber noč nadaljeval na zasebni zabavi

Justin Bieber po nastopu med polčasom finala svetovnega prvenstva v nogometu ni pospravil svoje kitare in se odpravil domov. Večer je zaključil na zvezdniški zasebni zabavi v New Yorku, kjer se mu je pridružila žena Hailey Bieber ter številni prijatelji in znani obrazi iz sveta glasbe, mode in zabavne industrije.
Kljub temu da je šlo za zasebno zabavo, so fotografi med povabljenci ujeli igralko Teyano Taylor, manekenko Lori Harvey in komika Shana Gillisa. Med obiskovalci so bili tudi košarkarski zvezdnik Giannis Antetokounmpo, pevki Tate McRae in Camila Cabello pa tudi Kaia Gerber, Winnie Harlow in vplivnica Alix Earle. Pojavil se je celo youtuber in nogometni navdušenec IShowSpeed, ki je lansko poletje s svojim obiskom Ljubljane med mladimi povzročil pravo senzacijo.
Največ pozornosti na dogodku je pritegnila Bieberjeva žena Hailey, ki je v elegantni rdeči obleki ves večer spremljala svojega moža. Glasbenik se je po nastopu preoblekel v sproščeno opravo svoje znamke SKYLRK, medtem ko je manekenka stavila na bolj eleganten videz.
Bieber je bil sicer eden od glavnih zvezdnikov prvega polčasnega šova v zgodovini svetovnih nogometnih prvenstev. Na stadionu MetLife je ob spremljavi akustične kitare izvedel posebno različico pesmi Everything Hallelujah, v katero je vključil tudi besedilo, posvečeno svetovnemu prvenstvu. Nastopil je ob boku številnih glasbenih zvezd, med njimi Madonne, BTS, Shakire in Burna Boya, s čimer je zaznamoval enega največjih glasbeno-športnih spektaklov letošnjega leta.
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