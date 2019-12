Po nepričakovanem koncu razmerja se je oglasila Jessie J, Tatum pa naj bi že iskal novo dekle

Pred kratkim smo poročali o še eni propadli ljubezni iz sveta šovbiznisa. Po dobrem letu dni sta se namreč razšla ameriški igralec Channing Tatum in britanska glasbenica Jessie J , ki pa sta, po pisanju tujih medijev, kljub razhodu ostala v dobrih prijateljskih odnosih. To je zdaj potrdila tudi 31-letna glasbenica, ki je na svojem uradnem Instagram profilu delila videoposnetek, poleg katerega je napisala, da je srečna.

Kratek komentar ''srečna'' je pomiril vse njene oboževalce, ki so bili presenečeni zaradi njenega popolnoma nepričakovanega razhoda s Tatumom. Svoje razmerje sta sicer potrdila oktobra lani, nato pa sta si ljubezen večkrat izpovedala tudi v številnih objavah prek družbenih omrežij. People je zapisal, da njunemu razhodu ni botroval kakšen poseben dejavnik:''Med njima ni bilo drame. Skupaj sta sprejela odločitev, da se razideta.''

39-letni Tatum je tako po lanskoletni ločitvi odJenne Dewan in propadlem razmerju z Jessie J znova pristal na trgu samskih. Svojega časa pa, po poročanju RadarOnline, ne zapravlja. Prek spletne aplikacije Raya, namenjene spoznavanju novih ljudi, sklepanju prijateljstev in partnerskih zvez, naj bi namreč ustvaril osebni profil, na katerem naj bi objavil že nekaj precej vročih fotografij. S to potezo naj bi močno presenetil vse oboževalce, ki ne morejo verjeti, da je že pripravljen na novo razmerje.