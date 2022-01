Po nesreči na smučanju umrl francoski igralec Gaspard Ulliel

Ulliel naj bi zaigral lik Midnight Mana v novi seriji Moon Knight, ki je del Marvelove franšize, pred dnevi pa je že izšel prvi napovednik serije. 37-letnik je igral predvsem v francoskih filmih, najbolj znani pa so Saint Laurent, It's Only The End of The World in A Very Long Engagement. Bil je tudi obraz Chanelove dišave Bleu de Chanel, leta 2010 pa se je skupaj z režiserjem Martinom Scorsesejem pojavil v oglasu te prestižne znamke.

Prejel je dve nagradi cesar, ki sta francoski ekvivalent oskarjem, prvo leta 2004 za najbolj obetavnega mladega igralca, ko je zaigral v filmu A Very Long Engagement, leta 2017 pa za najboljšega igralca za nastop v filmu It's Only The End Of The World.