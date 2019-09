Po nizu slabih izkušenj spoznala 'ljubezen svojega življenja'

51-letna avstralska glasbenica Kylie Minogue, ki se je proslavila z glasbenimi uspešnicami, kot so Can't Get You Out of My Head, Slow, Especially for You in mnogimi drugimi, njeno trenutno premoženje pa je ocenjeno na dobrih 56 milijonov evrov, ob bleščeči karieri ni imela pretirane sreče na ljubezenskem področju. Moški, s katerimi je bila v razmerjih, so bili čedni, a z njimi ni bila srečna – leta 2017 je morda najbolj nesrečen konec doživela s takratnim zaročencem Joshuo Sassejem, za katerega je izvedela, da jo je prevaral s kolegico z igralskega seta. Dodaten udarec ji je zadala informacija, da naj bi bil 31-letni igralec z njo v razmerju zgolj zaradi njene prepoznavnosti in denarja. V trenutku, ko je Kylie izvedela za njegove skoke čez plot, ga je postavila na cesto in mu prepovedala vstop v njeno, 10 milijonov evrov vredno vilo v Londonu. Svoje žalosti ob takratni izdaji ni skrivala – upanje na novo razmerje pa je skoraj popolnoma opustila.