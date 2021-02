Po novem svetlolasi Scott Disick še vedno srečen v zvezi z 19-letnico

Scotta Disicka, ki je z 18 let mlajšo Amelio Hamlin v zvezi od lanskega decembra, so fotografi ujeli z nekoliko spremenjeno pričesko. Odločil se je namreč, da si lase popolnoma posvetli in se vrne k trendu, ki je zaznamoval devetdeseta. 37-letnik, ki ima z zvezdnico šovaV koraku s Kardashianovimi tri otroke, je trenutno srečen v zvezi s hčerjo igralke Lise Rinna, skupaj pa sta pred kratkim nekaj skupnega časa preživela na eni od miamijskih plaž.