Po objavi intimne fotografije napovedala slovo odvečnim kilogramom

43-letna Eva Longoria je junija letos povila svojega prvega otroka, sina Santiaga Enriqueja Bastona , ki ga je dobila v zakonu s poslovnežem Josejem Bastonom , s katerim se je poročila leta 2016. Novopečena mamica se je v začetnih poporodnih mesecih posvečala izključno materinstvu in karieri, zdaj pa je, po objavi intimne fotografije na Instagramu, na kateri spi ob svojem sinu, napovedala odhod v telovadnico in izgubo odvečnih nosečniških kilogramov.

Preteklo je skoraj pol leta, odkar je rodila in v tem času se je pojavila na številnih slavnostnih dogodkih, kjer je vedno blestela z nasmehom na obrazu, izgubljanju poporodne teže pa ni posvečala pretirane pozornosti. Zdaj je dejala, da se bo lotila intenzivne telovadbe: ''Svojemu telesu sem dala potreben čas, da okreva po nosečnosti in porodu. Zdaj je čas, da se lotim intenzivne telovadbe. Začela sem se redno gibati in paziti na prehrano. To je le kapljica v morje do mojega končnega cilja.''