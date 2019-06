Po objavi na Instagramu Khloeini oboževalci v skrbeh: razmišlja o vrnitvi k Tristanu?

Resničnostna zvezdnica in podjetnica Khloe Kardashian je pred kratkim praznovala svoj 35. rojstni dan. V morju pozitivnih komentarjev, čestitk in želja je v oči zbodla objava Khloeinega nekdanjega partnerja Tristana Thompsona, ki je na svojem Instagram profilu objavil fotografijo Khloe z njuno hčerko True in jo pospremil z romantičnim zapisom: ''Vse najboljše, Khloe Kardashian! Si najlepša oseba, kar sem jih kdaj spoznal, tako po svoji zunanjosti kot notranjosti. Hvala ti, ker si neverjetna mama najini princeski True. Blagoslovljena je, ker se lahko zgleduje po nekom, kot si ti. Želim ti veliko uspehov in blagoslovov na tvoji poti. Uživaj v svojem dnevu, Koko.''Na koncu zapisa je postavil emotikon srčka.