Po obtožbah šov Ellen DeGeneres zapustili trije producenti

Po številnih obtožbah na račun priljubljene voditeljice Ellen DeGeneres so v javnost prišle tudi podrobnosti neprimernih dejanj treh izvršnih producentov njenega pogovornega šova, ki so se odločili, da prenehajo sodelovati pri ustvarjanju šova. Za novega producenta je Ellen imenovala priljubljenega tWitcha, ki je v šovu zadolžen za glasbene vložke.

Trije izvršni producenti so bili obtoženi spolnih zlorab in ustvarjanja slabega delovnega okolja. Tiskovni predstavnik podjetja Warner Bros. je za ameriške medije potrdil, da so izvršni producenti Ed Glavin in Kevin Leman ter Jonathan Norman prenehali sodelovati z Ellen. Tako poleg slavne voditeljice kot ustvarjalci oddaje ostajajo Mary Connelly, Andy Lassnerin Derek Westervelt, kot producent pa se jim je pridružil tudi DJ Stephen Boss, bolj znan kot tWitch.

Ellen DeGeneres je med videoklicem nagovorila zaposlene.

Kot poročaVariety, so zaposleni bili z novico seznanjeni med sestankom, ki ga je 62-letnica vodila preko videokonference. Spregovorila je o obtožbah treh producentov, ki so zanjo srce parajoče, med govorom pa je bila zelo sočutna in razumevajoča. "Zelo mi je žal, da se je to zgodilo," je povedala voditeljica, ki se je sprva distancirala od trditev o strupenem delovnem okolju, a se je kasneje opravičila in dejala, da je vesela, da so opozorili na težave.

Novica prihaja, potem ko se je v javnosti pojavilo več pritožb nekdanjih zaposlenih ali gostov na oddaji, ki niso bili zadovoljni z obnašanjem osebja ter voditeljice. Nekateri so celo govorili o neprimernem vedenju odpuščenih producentov. Leman in Norman sta obtožbe zanikala, medtem ko se Glavin še ni odzval.

Pogovorni šov, ki ga vodi Ellen Degeneres, je požel ogromno uspeha.

Po vseh pritožbah različnih ljudi so odgovorni oddajo vzeli pod drobnogled, sledile pa so obtožbe o spolnih kršitvah. Po pogovoru z več kot 100 ljudmi, povezanimi s pogovorno oddajo, so ugotovili, da v šovu ni dokazov o sistemskem rasizmu, poroča Variety. Hkrati so ustvarjalce pozvali, naj naredijo korak naprej na področju raznolikosti in vključenosti.