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Po očetovih stopinjah: princ George jeseni na kolidž Eton

London, 17. 06. 2026 16.28 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Princ George z očetom, prestolonaslednikom princem Williamom.

Britanski princ George, prvorojenec prestolonaslednika princa Williama in princese Catherine, bo to jesen začel s šolanjem na kolidžu Eton, s čimer bo sledil stopinjam svojega očeta, je sporočila Kensingtonska palača.

"Kensingtonska palača lahko potrdi, da bo princ George od septembra dalje obiskoval kolidž Eton," so sporočili iz palače. Novica, kje bo drugi v vrsti za britanski prestol nadaljeval šolanje, je nekoliko presenetila tiste, ki so bili prepričani, da bo princ izbral kolidž Marlborough, kjer se je izobraževala njegova mama princesa Catherine.

Princ George z očetom, prestolonaslednikom princem Williamom.
Princ George z očetom, prestolonaslednikom princem Williamom.
FOTO: AP

Kolidž Eton, ki ga je leta 1440 ustanovil kralj Henrik VI., se ponaša z izobraževanjem bodočih britanskih voditeljev, vključno z nekdanjimi premierji Robertom Walpolom, Davidom Cameronom in Borisom Johnsonom. Poleg princa Williama sta šolo obiskovala tudi Georgeov stric princ Harry in njegov prastric, grof Charles Spencer. Učenci na Etonu še vedno nosijo tradicionalno uniformo s fraki, togimi belimi ovratniki in hlačami s tankimi črtami.

Dvanajstletni George trenutno obiskuje zasebno pripravljalno šolo Lambrook v Berkshiru. Njegova sorojenca, enajstletna princesa Charlotte in osemletni princ Louis, prav tako obiskujeta šolo, ki je blizu družinskega doma v Windsorju, zahodno od Londona.

Razlagalnik

Kralj Henrik VI. je bil angleški monarh iz rodbine Lancaster, ki je vladal v 15. stoletju. Bil je znan po svoji pobožnosti in zanimanju za izobraževanje, kar ga je leta 1440 spodbudilo k ustanovitvi kolidža Eton. Njegova vladavina je bila sicer zaznamovana z nestabilnostjo in dolgotrajno državljansko vojno, znano kot vojna dveh vrtnic, ki je močno vplivala na angleško zgodovino.

Kolidž Eton je ena najbolj elitnih in prepoznavnih zasebnih srednjih šol za fante v Združenem kraljestvu. Skozi stoletja je postal simbol britanskega establišmenta, saj je izoblikoval številne generacije aristokratov, politikov, intelektualcev in članov kraljeve družine. Šola je znana po izjemno visokih akademskih standardih, strogih tradicijah in močni mreži bivših učencev, kar ji zagotavlja neprimerljiv vpliv na britansko družbeno in politično elito.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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