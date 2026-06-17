Po očetovih stopinjah: princ George jeseni na kolidž Eton

"Kensingtonska palača lahko potrdi, da bo princ George od septembra dalje obiskoval kolidž Eton," so sporočili iz palače. Novica, kje bo drugi v vrsti za britanski prestol nadaljeval šolanje, je nekoliko presenetila tiste, ki so bili prepričani, da bo princ izbral kolidž Marlborough, kjer se je izobraževala njegova mama princesa Catherine .

Kolidž Eton, ki ga je leta 1440 ustanovil kralj Henrik VI., se ponaša z izobraževanjem bodočih britanskih voditeljev, vključno z nekdanjimi premierji Robertom Walpolom, Davidom Cameronom in Borisom Johnsonom. Poleg princa Williama sta šolo obiskovala tudi Georgeov stric princ Harry in njegov prastric, grof Charles Spencer. Učenci na Etonu še vedno nosijo tradicionalno uniformo s fraki, togimi belimi ovratniki in hlačami s tankimi črtami.

Dvanajstletni George trenutno obiskuje zasebno pripravljalno šolo Lambrook v Berkshiru. Njegova sorojenca, enajstletna princesa Charlotte in osemletni princ Louis, prav tako obiskujeta šolo, ki je blizu družinskega doma v Windsorju, zahodno od Londona.