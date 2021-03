Po odmevnem intervjuju se je le oglasila tudi kraljica Elizabeta II.

94-letna kraljica Elizabeta II. je po intervjuju 36-letnega princa Harryja in njegove žene, 39-letno Meghan Markle zOprah Winfrey končno podala uradno izjavo, poročaHuffington Post.

"Celotna družina je žalostna, ko je izvedela, kako zahtevna so bila zadnja leta za Harryja in Meghan. Problemi, ki so se pojavili, zlasti glede rase, so zaskrbljujoči. Čeprav se nekateri spomini lahko razlikujejo, jih jemljemo zelo resni in jih bo družina obravnavala zasebno. Harry, Meghan in Archie bodo vedno ljubljeni člani družine," so sporočili iz Buckinghamske palače v kraljičinem imenu.

Harry in Meghan sta v pogovoru z legendarno voditeljico spregovorila o rasizmu, o duševnem zdravju, o medijih in kraljevi družini.

Spomnimo: Meghan je slavni voditeljici v intervjuju zaupala, da ko je pod srcem nosila Archieja, je v palači večkrat poslušala pripombe, češ kakšnega otroka bo rodila. Skrbelo jih je namreč, da otrok ne bo svetlopolt, saj je Meghan mulatka: njena mama je temnopolta, oče svetlopolt: "Velikokrat jih je skrbelo, kako temna bo njegova koža, ko se bo rodil."