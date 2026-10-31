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Tuja scena

Po odmevni aretaciji se je oglasila Selma Blair: Zelo mi je žal

New York, 31. 10. 2026 13.12 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Tj.Ž.
Po odmevni aretaciji se je oglasila Selma Blair: Zelo mi je žal

Ameriška igralka Selma Blair je skoraj tri tedne po incidentu na letalu, zaradi katerega je pristala v policijskem pridržanju, prekinila molk. V čustvenem videoposnetku na družbenih omrežjih je 54-letnica s solzami v očeh nagovorila javnost in se opravičila vsem, ki jih je s svojim ravnanjem prizadela ali prestrašila. Poudarila je, da nikoli ni želela nikogar poškodovati, ob tem pa razkrila, čemu se bo posvetila v prihodnje.

Igralka Selma Blair, znana po vlogah v filmih Podle igre in Pravna blondinka, je po skoraj treh tednih molka prvič javno spregovorila o incidentu na letalu, ki se je 11. oktobra končal z njeno aretacijo. Na svojem Instagram profilu je objavila čustven videoposnetek, v katerem je pojasnila, zakaj se doslej ni oglasila, in se opravičila vsem, ki jih je dogodek prizadel. "Vem, da sem bila zadnjih nekaj tednov tiho, vse od 11. oktobra. Zaslužite si, da to slišite neposredno od mene, in žal mi je, da je trajalo tako dolgo," je uvodoma dejala igralka. Pojasnila je, da ji odvetniki zaradi tekočega sodnega postopka svetujejo, naj o dogodku ne govori podrobneje, njihov nasvet pa namerava upoštevati.

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54-letnica je poudarila, da dogodek jemlje zelo resno, nato pa med zadrževanjem solz dejala: "Kar vam lahko povem, je zelo preprosto in je nekaj, kar o sebi zagotovo vem. Nikoli v življenju nisem imela namena nikogar poškodovati ali prestrašiti. Vsem, ki sem jih razočarala, prizadela, prestrašila ali vznemirila, mi je zelo žal," je nadaljevala.

Po odmevni aretaciji se je oglasila Selma Blair: Zelo mi je žal
Po odmevni aretaciji se je oglasila Selma Blair: Zelo mi je žal
FOTO: Profimedia

Ob tem se je zahvalila tudi vsem, ki so ji v zadnjih tednih namenili spodbudne besede in sporočila podpore. Kot je povedala, ji njihova naklonjenost izjemno veliko pomeni, prav tako njenemu sinu. Omenila je tudi svojega psa pomočnika Scouta in zagotovila, da je z njim vse v redu. "Zdaj se bom posvetila svojemu zdravju in sinu, na vse vas pa bom mislila s hvaležnostjo in ljubeznijo," je sklenila čustveno sporočilo.

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Spomnimo, Selmo so po incidentu na letu iz Los Angelesa v New York aretirali zaradi domnevnega napada na člane osebja in druge prisotne. Igralka je krivdo zanikala, njeni predstavniki pa so dogodek pripisali zdravstvenim težavam. Sodni postopek se nadaljuje.

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Selma Blair incident na letalu prvič spregovorila opravičilo objava videoposnetek

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KOMENTARJI1

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Denzel_
31. 10. 2026 14.16
Pa ne s filma Pravna blondinka. Blondinka s Harvarda pa ja. Film ki ga vrtite vsaj 2 x na leto...
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