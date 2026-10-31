Igralka Selma Blair, znana po vlogah v filmih Podle igre in Pravna blondinka, je po skoraj treh tednih molka prvič javno spregovorila o incidentu na letalu, ki se je 11. oktobra končal z njeno aretacijo. Na svojem Instagram profilu je objavila čustven videoposnetek, v katerem je pojasnila, zakaj se doslej ni oglasila, in se opravičila vsem, ki jih je dogodek prizadel. "Vem, da sem bila zadnjih nekaj tednov tiho, vse od 11. oktobra. Zaslužite si, da to slišite neposredno od mene, in žal mi je, da je trajalo tako dolgo," je uvodoma dejala igralka. Pojasnila je, da ji odvetniki zaradi tekočega sodnega postopka svetujejo, naj o dogodku ne govori podrobneje, njihov nasvet pa namerava upoštevati.

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54-letnica je poudarila, da dogodek jemlje zelo resno, nato pa med zadrževanjem solz dejala: "Kar vam lahko povem, je zelo preprosto in je nekaj, kar o sebi zagotovo vem. Nikoli v življenju nisem imela namena nikogar poškodovati ali prestrašiti. Vsem, ki sem jih razočarala, prizadela, prestrašila ali vznemirila, mi je zelo žal," je nadaljevala.

Po odmevni aretaciji se je oglasila Selma Blair: Zelo mi je žal FOTO: Profimedia

Ob tem se je zahvalila tudi vsem, ki so ji v zadnjih tednih namenili spodbudne besede in sporočila podpore. Kot je povedala, ji njihova naklonjenost izjemno veliko pomeni, prav tako njenemu sinu. Omenila je tudi svojega psa pomočnika Scouta in zagotovila, da je z njim vse v redu. "Zdaj se bom posvetila svojemu zdravju in sinu, na vse vas pa bom mislila s hvaležnostjo in ljubeznijo," je sklenila čustveno sporočilo.