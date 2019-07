Po odmevnih govoricah o razhodu priredila 'šov' v svoji kuhinji

Igralec Ashton Kutcher je na svojem uradnem Instagram profilu, na katerem nosi vzdevek 'Aplusk', delil kratek črno-bel videoposnetek, v katerem je s svojo soprogo Milo Kunis priredil kratek pevski šov. Posnetek se je začel tako, da je Kutcher v kamero usmeril svoj 'smrtno resen' obraz, nato pa čisto počasi začel izgovarjati zloge španske otroške pesmi 'La Vaca Lola' (Krava Lola). Kmalu se mu je v kadru pridružila njegova boljša polovica, Mila, ki je s polnimi usti hrane in nasmeškom na obrazu zapela zadnji del uvoda, nato pa se je posnetek zaključil. Zakonca, ki sta starša dveh majhnih otrok: štiriletne Wyatt Isabelle in dveletnega Dimitrija Portwooda , sta očitno že nekaj časa dobro seznanjena s priljubljenimi otroškimi skladbami in risankami, s katerimi najverjetneje pogosto animirata tudi svoja odraščujoča malčka.

Posnetek si je v 14 urah po objavi ogledalo več kot 1 300.000 uporabnikov Instagrama, med katerimi je mnoge razveselilo dejstvo, da se zakonca kljub govoricam ne spogledujeta z ločitvijo. Spomnimo, pred časom so namreč nekateri tuji tabloidi pisali, da se bosta Ashton in Mila najverjetneje razšla in da se že dogovajata o deljenem skrbništvu. Vse takratne govorice sta odpravila z videoposnetkom, v katerem je Kutcher sarkastično izjavil: ''No ja, očitno je res konec ... Morda pa bo moja žena naslednji teden rodila dvojčka – kar bo že tretjič. Ampak, kdo bi štel.''