Po odpovedi odlikovanja Donald Trump nad Toma Hanksa: Pomembna poteza

Ameriški igralec Tom Hanks bi moral v podobni maniri kot v filmu Forrest Gump prejeti vojaško odlikovanje. Združenje alumnov Vojaške akademije ZDA, znano tudi kot West Point, je maja namreč napovedalo odlikovanje igralca, zdaj pa ga je odpovedalo. Odločitev West Pointa je pozdravil ameriški predsednik Donald Trump , ki je dvakratnega oskarjevca označil za "destruktivnega in prebujenega (woke, ang.) prejemnika" nagrade.

"Naš veliki West Point (ki se le še izboljšuje!) je pametno odpovedal podelitev nagrade igralcu Tomu Hanksu. Gre za pomembno potezo! Ne potrebujemo destruktivnih, WOKE prejemnikov, ki dobivajo naša cenjena ameriška priznanja! Upajmo, da bodo oskarjevci in druge lažne podelitve nagrad v imenu poštenosti in pravičnosti pregledali svoje standarde in prakse," je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Izvršni direktor West Pointa Mark Bieger je po elektronski pošti pred dnevi sporočil, da podelitev Hanksu odpovedujejo zato, da se "osredotočijo na osrednje poslanstvo", in sicer na pripravo kadetov za vodenje, boj in zmago kot častniki v vojski ZDA.

Kot je poročal Guardian, bi v ozdaju lahko stalo Hanksovo politično profiliranje. V preteklosti je Demokratski stranki namreč namenil donacijo, nekdanji predsednik Barack Obama mu je podelil medaljo svobode, na predsedniških volitvah 2020 pa je Hanks javno podprl prav Trumpovega protikandidata Joeja Bidna.

Podelitev bi morala potekati 25. septembra, Hanksu pa bi podelili nagrado za izstopajočega državljana. Igralec odpovedi podelitve javno še ni komentiral.