Po odstranitvi prsnih vsadkov prvič v javnosti

Michelle Renaud,ki smo jo pri nas videli v glavni vlogi v telenoveli Grehi preteklosti (La sombra del pasado)in v ljubezenski zgodbi Moč in strast (Pasión y poder),si je pred devetimi leti omislila prsne vsadke. Ker je bila v tistem času zelo nesamozavestna in ker je začela graditi kariero v zabavni industriji, so bili pritiski o 'popolni lepoti' toliko večji. Zvezdnica je zdaj sprejela pomembno odločitev in javno spregovorila, da si je pred dnevi odstranila vsadke zaradi preventivnih zdravstvenih razlogov. Med drugim je razkrila, da ko so ji odstranili vsadke, je bil eden poškodovan, kar ji je dalo potrditev, da je bila odločitev prava.

"To je moje prvo srečanje z mediji, odkar sem se sprejela takšno, kot me je naredil bog. Navdušena sem! Še posebej, ker imam ob sebi tega moškega (Danila). Ampak sem zelo besna, ker me ljudje in mediji sprašujejo, če me ni strah, da ne bom dobila nobenih ponudb za delo, zdaj ko nimam 'jošk'," je 31-letna priljubljena igralka in mama dve leti starega sina Marcela zapisala na Instagramu in nadaljevala: