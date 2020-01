Po osmih letih končala ljubezensko pravljico

Vanessa Hudgens in Austin Butler

31-letna pevka in igralka Vanessa Hudgens in 28-letni igralec Austin Butlersta zajadrala v deveto leto zveze, ko se je med njima zalomilo. Par, ki je zaradi službenih obveznosti veliko časa preživel narazen, je bil očitno spoznal, da stvari niso več rožnate, kajti ameriški mediji pišejo, da sta se zvezdnika razšla.

Igralka, ki ravnokar promovira Podli fantje za vedno in igralec, ki je zaigral tudi v Tarantinovemfilmu Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, ki sta se prvič skupaj kot par pojavila leta 2011, sta si ljubezen velikokrat izkazovala tudi javno, fotografi so ju večkrat ujeli pri izkazovanju nežnosti, poleg tega sta bila aktivna tudi na družbenih omrežjih. "Srečen rojstni dan moji ljubezni, moji drugi polovici, mojemu stalnemu navdihu in podporniku. Moj najboljši prijatelj. Moje vse," je igralka še avgusta zaljubljeno čestitala svojemu izbrancu.

Oboževalci pa so opazili, da sta zaljubljenca bila 'hladna' za božične in novoletne praznike, tako igralec kot pevka nista objavila skupnih fotografij ali si izmenjevala zaljubljenosti na družbenih omrežjih, zato mnogi domnevajo, da se je njuna ljubezenska zgodba končala že decembra. Za enkrat zvezdnika svojega razhoda še nista komentirala.