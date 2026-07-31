Po osmih mesecih iskanja našli pogrešano pevko Lindo Perhacs

Da pevko pogrešajo že osem mesecev, je pred dnevi v objavi na družbenem omrežju zapisal njen prijatelj Mark McNeill. "Lindo Perhacs, našo drago prijateljico in pevko, so pred osmimi meseci pod nadzorom skrbnika odjavili iz doma za ostarele, kjer je bivala. Vse od takrat je prijatelji in sodelavci niso uspeli priklicati, ne javlja pa se niti njen skrbnik," je bil zaskrbljen. Identitete skrbnika ni razkril.
"Sprejeli smo vse ukrepe. Naša prioriteta je, da razširimo glas o tem, da je pogrešana, in poskrbimo, da je na varnem in je z njo vse v redu," pa je pred dnevi v izjavi za Page Six dejala njena menedžerka Laurel Stearns. Za pevkino dobrobit je skrbelo tudi njenega soproducenta Fernanda Perdoma, ki se je najbolj bal, da so Lindo po odjavi iz ustanove zapustili in tava po ulicah.
Linda Perhacs je najbolj znana po debitantskem albumu z naslovom Parallelograms, ki je izšel leta 1970. Čeprav ob izidu ni doživel velikega uspeha, pa so ga ponovno odkrili v 90. letih, pozneje pa je doživel še tri ponovne izdaje. Leta 2014 je izdala drugi album The Soul of All Natural Things, tretji album z naslovom I'm a Harmony pa je izšel leta 2017.
Linda Perhacs je ameriška kantavtorica, ki je postala kultna osebnost v svetu folk glasbe. Njen prvenec Parallelograms iz leta 1970 velja za enega najbolj cenjenih primerkov t. i. psihedeličnega folka. Čeprav album ob prvotnem izidu ni dosegel širše javnosti, so ga glasbeni kritiki in navdušenci v kasnejših desetletjih ponovno odkrili, kar je privedlo do njenega nepričakovanega glasbenega povratka v 21. stoletju.
Izraz 'kultni album' se nanaša na glasbeno delo, ki ob svojem izidu ni doživelo komercialnega uspeha ali širše prepoznavnosti, vendar je sčasoma pridobilo zvesto in predano skupino oboževalcev. Takšni albumi pogosto vplivajo na kasnejše generacije glasbenikov in postanejo pomembni zaradi svoje umetniške edinstvenosti, inovativnosti ali posebnega vzdušja, ki ga ustvarjajo.
Pravni skrbnik je oseba ali institucija, ki jo imenuje sodišče, da skrbi za interese, zdravje in premoženje posameznika, ki zaradi starosti, bolezni ali drugih okoliščin ne more več samostojno upravljati svojih zadev. Naloga skrbnika je zagotavljanje varnega bivalnega okolja, upravljanje financ in sprejemanje odločitev, ki so v najboljšem interesu varovanca, pri čemer mora biti delo skrbnika običajno podvrženo nadzoru pristojnih državnih organov.
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