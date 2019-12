Po osmih mesecih končno dočakali fotografijo Burakovega sina

Odkar je priljubljeni turški igralec Burak Özçivit 13. aprila dobil sina Karana, so vsi nestrpno čakali na prvo fotografijo igralčevega sina. Burak, ki je eden od najbolj obleganih moških v Turčiji, in njegova žena Fahriye Evcen sta namreč znana po tem, da svojo zasebnost skrbno čuvata pred javnostjo. Njuni oboževalci so zdaj končno dočakali prvo uradno fotografijo malega Karana, ki je pred dnevi dopolnil že osem mesecev.

Ponosna mamica je na Instagramu objavila kar tri ljubke fotografije. Na prvi tako Karan kot Fahriye ležita na kavču in zreta naravnost v objektiv, na drugi in tretji fotografiji pa se mali Karan dotika maminega obraza.