Po osmih mesecih zakona počilo: Miley Cyrus je samska

Še sredi julija je ameriška pevka Miley Cyrus govorila, da je v zakonu z igralcem Liamom Hemsworthom zelo srečna in si ne predstavlja življenja brez njega: "On je tista oseba, ki mi najbolj krije hrbet," je dejala. Očitno pa se je vseeno moralo nekaj zalomiti, kajti v uradni izjavi sta javila, da se osem mesecev po poroki ločujeta.

"Kot partnerji in kot individualne osebe se vedno razvijamo in spreminjamo, zato sta se odločila, da je za oba bolje, če se posvetita karieri. Kljub temu da gresta narazen, še vedno ostajata pozorna starša vsem živalim, ki jih imata. Prosim, spoštujete ta proces in njuno zasebnost," je v imenu para povedal njun predstavnik.

Miley in Liam sta se prvič zaročila leta 2012, a sta leto pozneje sporočila, da se razhajata. Dve leti po tem pa sta znova postala par in dolgoletno razmerje lani tudi okronala s poroko