Po osvojenem oskarju kar s kipcem na večerjo v restavracijo s hitro prehrano

Pri 39 letih je osvojil prvega oskarja v karieri. Za sabo ima številne odlične vloge, a je bil za dvojno vlogo dvojčkov Smoka in Stacka v filmu Grešniki nominiran prvič. Michael B. Jordan je na nedeljski 98. podelitvi oskarjev osvojil nagrado za najboljšega igralca in domov odnesel svoj prvi tovrstni kipec. In ker je, kot že omenjeno, to njegov prvi oskar, ga cel večer ni izpustil iz rok.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zvezdnik si je po uradnem delu podelitve in pred veliko uradno zabavo privoščil večerjo v eni od restavracij s hitro prehrano, pri obedu pa mu je družbo delal tudi njegov novi prijatelj. Med naročanjem burgerja in krompirčka ga je le za hip izpustil iz rok, da je navdušenim zaposlenim v restavraciji podelil avtograme, nato pa je spet pristal v njegovih rokah.

Posnetek njegovega obiska restavracije je seveda takoj pristal na spletu in postal viralen. Večini se je njegovo dejanje zdelo zelo zabavno. Nekateri so bili navdušeni tudi nad dejstvom, da se je po zmagi odločil za proslavo v restavraciji s hitro prehrano ter se šele nato udeležil uradne zabave Vanity Fair Oscar Party, kjer je nadaljeval svoje slavje s hollywoodsko smetano.

Michael B. Jordan se je razveselil svojega prvega oskarja v karieri. FOTO: Profimedia