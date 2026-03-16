Tuja scena

Po osvojenem oskarju kar s kipcem na večerjo v restavracijo s hitro prehrano

Los Angeles, 16. 03. 2026 16.16 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
michael b jordan

Ko osvojiš prvega oskarja v karieri, ga pač ne spustiš kar tako iz rok. In Michael B. Jordan se je odločil, da bo z njim cel večer. Vzel ga je celo v restavracijo s hitro prehrano, v kateri je med naročanjem burgerja in krompirčka le za hip izpustil kipec, da je lahko zaposlenim podelil avtograme. Posnetek njegove večerje s 'prijateljem' oskarjem je seveda takoj pristal na spletu in postal viralen.

Pri 39 letih je osvojil prvega oskarja v karieri. Za sabo ima številne odlične vloge, a je bil za dvojno vlogo dvojčkov Smoka in Stacka v filmu Grešniki nominiran prvič. Michael B. Jordan je na nedeljski 98. podelitvi oskarjev osvojil nagrado za najboljšega igralca in domov odnesel svoj prvi tovrstni kipec. In ker je, kot že omenjeno, to njegov prvi oskar, ga cel večer ni izpustil iz rok.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnik si je po uradnem delu podelitve in pred veliko uradno zabavo privoščil večerjo v eni od restavracij s hitro prehrano, pri obedu pa mu je družbo delal tudi njegov novi prijatelj. Med naročanjem burgerja in krompirčka ga je le za hip izpustil iz rok, da je navdušenim zaposlenim v restavraciji podelil avtograme, nato pa je spet pristal v njegovih rokah.

Posnetek njegovega obiska restavracije je seveda takoj pristal na spletu in postal viralen. Večini se je njegovo dejanje zdelo zelo zabavno. Nekateri so bili navdušeni tudi nad dejstvom, da se je po zmagi odločil za proslavo v restavraciji s hitro prehrano ter se šele nato udeležil uradne zabave Vanity Fair Oscar Party, kjer je nadaljeval svoje slavje s hollywoodsko smetano.

Michael B. Jordan se je razveselil svojega prvega oskarja v karieri.
FOTO: Profimedia

Priljubljeni igralec je na podelitvi, na kateri je premagal velika igralska imena, kot so Leonardo DiCaprio, Wagner Moura, Ethan Hawke in Timothée Chalamet, navdušil s svojim zahvalnim govorom. Ob sprejemu oskarja je začel z globoko in iskreno zahvalo svoji družini za vso podporo na njegovi poti in režiserju Ryanu Cooglerju, ki mu je omogočil filmsko delo. Nadaljeval je z omembo soigralk Wunmi Mosaku in Hailee Steinfeld, ki sta obe noseči in sta veliko prispevali k njegovi vlogi dvojčkov v omenjenem filmu. Pomemben del govora je bil posvečen tudi zahvali in poklonu predhodnim črnskim dobitnikom oskarjev za glavne vloge. Med njimi je Jordan omenil vplivna imena, kot so Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker in Will Smith.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Michael B. Jordan Oskarji 2026 In-N-Out najboljši igralec nagrada kipec večerja

