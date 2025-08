Po padcu na koncertu skupine Oasis umrl moški

Na enem od londonskih koncertov skupine Oasis je umrl moški. Kot je sporočila metropolitanska policija, je ta padel iz višjega dela dvorane, kjer so mu na pomoč priskočili reševalci, a so ga že na kraju nesreče razglasili za mrtvega. Na tragični dogodek se je že odzvala tudi skupina, ki je v svoji izjavi zapisala, da so ob novici šokirani in žalostni.

Skupna Oasis ima na stadionu Wembley načrtovanih sedem že razprodanih koncertov. FOTO: Profimedia icon-expand

"Oasis izrekamo iskreno sožalje družini in prijateljem te osebe," so v izjavi še zapisali Oasis. Policija je dodala, da je bila na stadionu velika gneča, zato je najverjetneje incidentu bilo priča več ljudi ali pa so ga celo nevede ujeli na svoje kamere. Ob tem so zaprosili vse, ki so bili na koncertu prisotni, da preverijo svoje posnetke, ki bi lahko pomagali pri nadaljnji preiskavi. Dodali so, da bo preiskava v naslednjih nekaj dneh posredovana izvršnemu organu za zdravje in varnost.