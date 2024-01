Po Pauli Abdul znanega producenta spolnega napada obtožili še dve ženski

Kmalu po tem, ko je televizijskega producenta Nigela Lythgoeja spolnega napada obtožila pevka Paula Abdul , se je pojavila nova tožba, v kateri ga napada in spolnega nasilja obtožujeta še dve ženski, ki sta leta 2003 sodelovali v oddaji All American Girl , ki jo je Lythgoe produciral. Ženski obtožujeta tudi neimenovano produkcijsko podjetje, zahtevata pa sojenje s poroto.

Ženski v tožbi navajata, da se je Lythgoe sprehajal po prizorišču snemanja in garderobah ter njiju in druge tekmovalke odkrito otipaval in jih udarjal po zadnjicah, ko so bile oblečene v plesne kostume. Dodajata, da so njegovemu početju bili priče ostali zaposleni, zunanji sodelavci, predstavniki in agenti, a tega niso poskušali preprečiti ali obsojali. "Bilo je odprto sprejeto," sta zapisali v tožbi.

Po besedah žensk naj bi se Lythgoe nenavadno zanimal za eno od njih na zaključni zabavi ob praznovanju konca snemanja in vztrajal, da se odpelje z njegovim avtomobilom in se vrne v studio, kamor so šli vsi ostali. Njegovo obnašanje je opazila druga ženska in se odločila, da se odpravi z njima, s tem pa poskušala kolegici zagotoviti, da ne bo v njegovi družbi sama.