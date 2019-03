Po petih hčerkah odkrito, ali načrtuje še kakšnega otroka

Za mehiško igralko ter voditeljicoJacqueline Bracamontesin njenega moža Martina Fuentesa je bilo leto 2018 še posebej razburljivo in prelomno. Slavna starša sta se ob koncu lanskega leta po treh deklicah razveselila še dveh hčerk, ki sta na svet prišli s carskim rezom. 20. decembra lani sta se razveselila dvojčic, ki sta jima dala imePaulainEmilia.

Jacqueline, krajše Jacky, spada med tiste zvezdnice, ki se po porodu s podporo moža in družine hitro vrnejo na delo. Zvezdnica, ki je decembra rodila dvojčici, se je že vrnila na delo, saj je sprejela ponudbo za vodenje prve sezone pevskega šova La Voz, ki ga bo predvajala medijska hiša Telemundo. V nedavnem intervjuju so jo vprašali, ali z možem razmišljata še o kakšnem otroku.