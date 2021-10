Po petih letih konec ločitvene vojne igralke Geene Davis

Hollywoodska igralka se je končno tudi uradno razšla s svojim četrtim soprogom, s katerim je bila v zakonu 17 let. Svojo pot je s plastičnim kirurgom zaključila že leta 2017, postopki pa so se vlekli vse do danes.

Geena Davis je končno tudi uradno ločena od Reze Jarrahyja, otroškega plastičnega kirurga, s katerim je bila poročena 17 let. Kar pet let je trajala ločitvena vojna z 50-letnikom, ki je bil njen četrti soprog. Skupna pot para se je končala že poleti 2017, ko je Davisova Jarrahyja napodila iz skupnega domovanja, hiše s petimi spalnicami na območju Pacific Palisades v Kaliforniji.

icon-expand Geena Davis z nekdanjim soprogom dr. Rezo Jarrahyjem. FOTO: Profimedia

Igralkin mož si je prizadeval zakon končati s pomočjo mediacije, želel je enakomerno razdelitev premoženja in deljeno skrbništvo nad otroki. V zakonu so se jima rodili trije, sedaj 19-letna hčerka in 17-letna fantka, dvojčka. 65-letna zvezdnica filma Thelma in Louise se z njegovo idejo ni strinjala, zato mu je svetovala, naj si omisli dobre odvetnike, zavzela pa je stališče, da nikoli nista bila uradno poročena, zato delitve premoženja ne bo. Viri v ameriških medijih navajajo, da se je hotel Reza igralke čim prej otresti, kljub temu, da bi ob tem ostal brez zajetnega dela bogastva, želel se je zgolj posvetiti otrokom. "Zanj je bila to nočna mora, njene prioritete so bile od prvega dne zgolj to, da ohrani premoženje in bogastvo, prej kot kar koli drugega," so dejali.

icon-expand Susan Sarandon in Geena Davis v filmu Thelma in Louise. FOTO: Twitter

Par je za sodne stroške skupaj zapravil že 1,3 milijona, kar je astronomska vsota, glede na skupno vrednost vsega, kar posedujeta. Stroški so kirurga celo pripeljali do roba bankrota: ''Dolge mesece je moral prenočevati na zofah njegovih prijateljev ali v sobah za goste ter tudi v avtomobilu, da je lahko plačal stroške odvetnika.'' Posledično otrokom ni mogel zagotoviti varnega doma in vsega, kar med odraščanjem potrebujejo. Način življenja nekdanje soproge pa se ni kaj dosti spremenil. Pred kratkim je prodala družinsko hišo za 4,8 milijona evrov, denarja pa kasneje ni delila z nekdanjim soprogom, trdila je namreč, da je hiša izključno v njeni lasti.

Davisova in Jarrahy sta se poročila v kraju Hamptons septembra 2001, kljub temu pa zvezdnica vztrajno trdi, da nikoli nista bila uradno poročena. V javnost je prišel celo posnetek ceremonije, kjer je soprogu obljubila večno zvestobo. Oskarjevka je med pričanjem na losangeleškem sodišču dejala, da nikoli nista pridobila poročnega dovoljenja, zakon pa je sklenil njegov oče, ki za to po newyorškem zakonu ni bil kvalificiran. Jarrahy, ki ima iransko-ameriške korenine, je trdil nasprotno, saj naj bi bil oče uradnik pod islamskim pravom. Geena je o zakonu sicer govorila tudi kot pogovorna gostja pri sloviti Oprah, vendar je sedaj to zanikala z izjavo, da je v šovu govorila neresnice.

icon-expand Igralkina družina leta 2017 FOTO: Profimedia