Po petih letih opustitev tožbe o plagiatu pesmi Taylor Swift

Taylor Swift sta leta 2017 tožila tekstopisca Sean Hall in Nathan Butler, ki sta trdila, da je pevka ukradla besedilo pesmi za uspešnico Shake It Off. Po petih letih so tožbo pred dnevi opustili, saj so odvetniki z obeh strani tako zahtevali. Tekstopisca sicer še vedno trdita, da je del besedila v pesmi kopirala, zvezdnica pa se je vedno branila z besedami, da je besedilo napisala iz lastnih izkušenj.

V tožbi, ki jo je pred petimi leti prejela Taylor Swift, je bilo zapisano, da je besedilo za pesem Shake It Off ukradla. Tekstopisca Sean Hall in Nathan Butler, ki sta tožbo vložila, pa sta po letih vztrajanja le popustila in pred dnevi z odvetniki vložila tožbo, s katero sta od kalifornijskega sodišča zahtevala opustitev. Enako so zahtevali tudi odvetniki pevke.

Ameriški okrožni sodnik je tako le nekaj dni pred sojenjem tožbo zavrnil in zvezdnica si je končno lahko oddahnila. Obtožbe o kraji avtorskih pravic je sicer vztrajno zavračala in zatrjevala, da je besedilo pesmi napisala sama. "Pri pisanju besedila sem se delno opirala na izkušnje iz svojega življenja, predvsem pa na neizprosen javni nadzor nad mojim osebnim življenjem, poročanjem o 'vabah za klike', javno manipulacijo in drugih oblika negativnih osebnih kritik," je po poročanju Billboarda zatrjevala pevka, ki je pred štirimi meseci prekinila molk in poleg omenjenih besed zatrdila, da pesmi, iz katere naj bi ukradla besedilo, ni nikoli slišala.