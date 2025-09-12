Svetli način
Tuja scena

Po petih letih zveze sta se razšla Nina Dobrev in Shaun White

Los Angeles, 12. 09. 2025 09.52 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
4

Svetovno znana igralka Nina Dobrev in olimpijski šampion v deskanju na snegu Shaun White sta se po petih letih razšla in prekinila zaroko. Viri blizu para pravijo, da gre za obojestransko in težko odločitev, ki sta jo sprejela z ogromno medsebojnega spoštovanja.

Nina Dobrev in Shaun White sta po petih letih zveze prekinila zaroko in se razšla. "To je bila obojestranska odločitev in ni bila lahka, a sprejeta z ljubeznijo in globokim spoštovanjem drug do drugega," je vir blizu para povedal za People.

Nina Dobrev in Shaun White sta se še pred dnevi skupaj sprehajala po ulicah Los Angelesa.
Nina Dobrev in Shaun White sta se še pred dnevi skupaj sprehajala po ulicah Los Angelesa. FOTO: Profimedia

Igralka in profesionalni deskar na snegu sta bila v javnosti nazadnje skupaj opažena 31. avgusta, zvezdnica pa je na družbeno omrežje še pred dnevi delila fotografije, na katerih je bilo mogoče videti njen sijoč zaročni prstan.

Vendar pa se je 36-letnica v soboto po rdeči preprogi na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu sprehodila brez prstana. Prav tako je s svojega Instagram profila umaknila fotografije njune zaroke.

Preberi še Zvezdnica serije Vampirski dnevniki se je zaročila

Nekdanji par je zaroko potrdil lanskega oktobra z romantičnimi fotografijami, ki sta jih objavila na družbenih omrežjih. Par je svojo romanco javno razkril aprila 2020, leto dni po srečanju na dogodku motivacijskega govornika Tonyja Robbinsa. "Pravzaprav nisem vedel ničesar o njej," je športnik takrat dejal o igralki, ki jo je po dogodku povabil na večerjo.

Pred tremi leti je športnik celo namignil, da bi si s priljubljeno zvezdnico želel imeti otroke. "To se zdi tako vznemirljivo, veste?" je takrat dejal za Us Weekly in dodal: "Rad sem med ljudmi in všeč mi je ideja, da imam poleg lastnih dejavnosti še nekoga, za katerega bi moral skrbeti."

Pikaponca
12. 09. 2025 10.06
+1
Tako se cenita in spoštujeta, da sta eden drugega s težkim srcem poslala v tri....)) Pohvale vredno..
ODGOVORI
1 0
Amor Fati
12. 09. 2025 10.01
Meni in moji sta največji navdih Dax Sheppard in Kristen Bell. Resnično lep in enako trčen par. Idealna drug za drugega.
ODGOVORI
0 0
oježeš
12. 09. 2025 10.01
Zdaj poznam dva več v svetu.
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
12. 09. 2025 09.59
Jst sm frej Nina. Ti samo pridi.
ODGOVORI
0 0
