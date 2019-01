Po petih mesecih končno dočakali njuno fotografijo

Nekateri brez zadržkov delijo utrinke iz zasebnega življenja na družbenih omrežjih, v nasprotju s tistimi, ki fotografije raje hranijo zase. Med njimi je tudi zvezdnik serije Lepotica in zver Ibrahim Çelikkol, ki je šele po petih mesecih objavil novo fotografijo z ženo.

Ibrahim Çelikkol, ki ga lahko spremljate v vlogi Ferhata v seriji Lepotica in zver, le redko objavi kakšno fotografijo iz zasebnega življenja. FOTO: POP TV

Odkar se je Ibrahim Çelikkolporočil s svojo izbranko, arhitektko Mihre Mutlu, svojega zakonskega življenja ne obeša na veliki zvon. Še manj pa ga deli na družbenih omrežjih. Njegova žena na primer Instagrama sploh ne uporablja.

36-letni igralec je nazadnje objavil fotografijo z ženo 24. avgusta lani, ko sta se mudila v New Yorku. Ker vse do zdaj ni objavil nobene njune fotografije, so se oboževalci začeli spraševati, ali v njunem zakonu škriplje. Turški zvezdnik jih je zdaj pomiril. Na Instagramu je namreč po skoraj pol leta objavil kar dve novi fotografiji, ki sta precej zgovorni in med drugim sporočata, da sta še vedno srečno zaljubljena.

Slavna turška zakonca sta prve januarske dni izkoristila zase. Privoščila sta si oddih in se odpravila na sneg. Zaljubljenca sta tako z javnostjo delila utrinke iz zasebnega življenja in pokazala, kako zelo uživata v pravi zimski idili. Ibrahim je ob fotografiji, na kateri na snegu pred avtomobilom objema svojo boljšo polovico, zapisal le čustveni simbol za srce.

Ibrahim in Mihre sta si večno zvestobo obljubila leta 2017, in sicer daleč od oči javnosti, na turškem polotoku Knidos. Večni DA sta izrekla v mirnem in romantičnem okolju. Njuni poročni obleki sta imeli pridih antične Grčije, nevesta pa je bila videti kot prava grška boginja.

