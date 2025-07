Po petih mesecih zakona se ločuje Severinin bivši

Nekdanji srbski nogometaš in nekdanji Severinin mož, Igor Kojić, se že drugih ločuje. Tokrat po samo petih mesecih zakona. In kot poročajo srbski mediji, naj bi se Igor in njegova 15 let mlajša Sofija zadnja dva meseca nenehno kregala, kar je vodilo do ločitve zaradi nepremostljivih razlik.