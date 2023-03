Po plazu kritik 75-odstotno znižanje cen inzulina v ZDA

Dansko podjetje Novo Nordisk je v torek sporočilo, da bo cene inzulina v ZDA znižalo do 75 odstotkov, pred njim pa je 1. marca podobno napovedalo tudi podjetje Eli Lilly, ki je ceno inzulina določilo pri 35 dolarjih na mesec (okoli 33 evrov) za vse prebivalce ZDA z zdravstvenim zavarovanjem.

Cene zdravil na recept so v ZDA veliko višje kot v primerljivo razvitih državah. Predsedniki in drugi politiki v Washingtonu si že dolga leta prizadevajo za znižanje cen. Pred Bidnom je to obljubljal tudi Donald Trump.

"Po desetletjih prizadevanj smo končno zmagali," je dejal Biden v govoru pred zdravniki in medicinskimi sestrami v Las Vegasu, kjer je sklenil tri dni turneje po Kaliforniji in Nevadi, ki jo je začel v San Diegu s srečanjem s premierjema Velike Britanije in Avstralije.

Biden trdi, da je k znižanju cen inzulina pripomogel zakon o znižanju inflacije. Zakon omogoča sistemu zdravstvenega varstva starejših medicare, da se s farmacevtskimi podjetji pogaja za nižje cene, poleg tega pa je ceno inzulina, ki v ZDA stane tudi več sto dolarjev mesečno, postavil na največ 35 dolarjev na mesec. Sicer le za starejše, ne pa tudi za vse druge bolnike s sladkorno boleznijo.

Zakon od proizvajalcev zdravil zahteva tudi, da morajo sistemu medicare povrniti stroške, če se cene zvišajo nad stopnjo inflacije. "To bo spremenilo način določanja cen zdravil in dolgoročno znižalo stroške za starejše," je dejal Biden.

Po podatkih ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) se je število obolelih s sladkorno boleznijo v ZDA v zadnjih 20 letih podvojilo na več kot 37 milijonov ljudi.

V ZDA medicare pokriva več kot 60 milijonov ljudi, zvezni program zdravstvenega zavarovanja za revne medicaid pa 85 milijonov ljudi. Ostali so odvisni od delodajalca ali pa se morajo sami znajti preko sistema, ki ga je uvedel bivši predsednik Barack Obama in mu pravijo obamacare. Za tiste, ki niso revni in ne bogati, je zdravstveno zavarovanje še vedno predrago. Zaradi tega je še vedno brez zavarovanja okrog 26 milijonov Američanov.