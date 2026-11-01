Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Po poroki Taylor Swift naj bi enajst tovornjakov dekorja odpeljali na sežig

New York, 01. 11. 2026 08.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. P.
taylor in travis

O poroki leta, za katero naj bi Taylor Swift in Travis Kelce odštela vrtoglavih 26 milijonov evrov, še naprej kapljajo presenetljive podrobnosti. Ameriški portal PageSix namreč poroča, da naj bi po razkošnem slavju v New Yorku vso po meri izdelano dekoracijo nemudoma naložili na tovornjake in jo odpeljali na uničenje.

Taylor Swift in zvezdnik ameriškega nogometa Travis Kelce sta se poročila julija letos v newyorški dvorani Madison Square Garden. Na slavju, ki se ga je udeležilo približno tisoč povabljencev, sta si zaželela pravljičnega vzdušja, zato so znamenito športno dvorano spremenili v razkošen gozd s številnimi umetnimi drevesi, zelenjem in posebej izdelanimi kulisami. A vso dekoracijo v vrednosti več milijonov evrov naj bi že naslednje jutro odpeljali na uničenje.

Taylor Swift in Travis Kelce
Taylor Swift in Travis Kelce
FOTO: Profimedia

"Niso želeli, da bi ljudje stvari ukradli in jih nato prodajali na dražbah ali kako drugače, zato so vse preprosto sežgali," je za britanski Daily Mail povedal neimenovani vir, ki naj bi sodeloval pri pripravah. Te naj bi trajale več mesecev, za izdelavo in postavitev dekoracije pa je skrbela velika ekipa strokovnjakov.

Med najbolj nenavadnimi okrasnimi elementi so bile kulise, ki so spominjale na antični Kolosej, umetna drevesa, velike potiskane tkanine in približno deset metrov visok rastlinjak. Posebej so izdelali tudi velik šotor v breskovi barvi, namenjen zabavnim igram za svate.

Oboževalcem prodajali celo zrak s poroke

Strah zvezdniškega para pred preprodajo poročnih predmetov naj ne bi bil povsem neutemeljen. Po poroki so se namreč na spletnih prodajnih platformah pojavili oglasi za najrazličnejše predmete, ki naj bi bili povezani s slavjem.

Podjetni prodajalci so med drugim ponujali prazne pločevinke, pokrovčke steklenic in celo slušalko, ki naj bi jo na prizorišču izgubil eden od zvezdniških gostov. Nekdo naj bi celo skušal prodati vrečko zraka, za katero je zatrjeval, da jo je napolnil med poročnim slavjem v dvorani Madison Square Garden, zanjo pa zahteval vrtoglavih 43 tisoč evrov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
taylor swift travis kelce poroka leta

Pitbull: Priznam, ko je Jennifer naredila ta gib, sem se vzburil

24ur.com Kdo so zvezdniki, ki so v jutranjih urah zapuščali poročno slavje Taylor Swift?
24ur.com Oboževalci Taylor Swift plačali za odpadke z njene poroke
Zadovoljna.si Na poročni dan naj bi blestela v več različnih oblekah
24ur.com Sta Taylor Swift in Travis Kelce skrivaj že stopila pred oltar?
Dominvrt.si Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
24ur.com Kar deset Billboardovih glasbenih nagrad romalo v roke Taylor Swift
24ur.com Dakota Johnson o poroki Taylor Swift: Bilo je tako zabavno
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Se z otroki pogovarjati o smrti ali je boljše molčati?
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Otrok ponoči kašlja in ne more spati? Kaj pomaga in kdaj k zdravniku?
Otrok ponoči kašlja in ne more spati? Kaj pomaga in kdaj k zdravniku?
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
zadovoljna
Portal
Ima nenavaden hobi: Ponoči išče ljudi v stiski in jim plačuje zdravstvene račune
Tedenski horoskop: Bike čaka sreča v ljubezni, ribe bodo potrpežljive
Tedenski horoskop: Bike čaka sreča v ljubezni, ribe bodo potrpežljive
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka dinamičen dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka dinamičen dan
Ena navada razkriva, ali bo zveza obstala: večina parov je sploh ne opazi
Ena navada razkriva, ali bo zveza obstala: večina parov je sploh ne opazi
vizita
Portal
Sanje o preminulih: zakaj se pojavljajo in kaj nam sporočajo?
Movember: zakaj je november mesec zdravja moških in katerih simptomov ne smemo prezreti?
Movember: zakaj je november mesec zdravja moških in katerih simptomov ne smemo prezreti?
Kako okrepiti odpornost? To so znanstveno podprti načini za celostno krepitev imunskega sistema
Kako okrepiti odpornost? To so znanstveno podprti načini za celostno krepitev imunskega sistema
Kdaj in kako uživati ogljikove hidrate za boljše zdravje?
Kdaj in kako uživati ogljikove hidrate za boljše zdravje?
cekin
Portal
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Zvečer z družino na ladji, zjutraj je izginila: kaj se je zgodilo s 23-letnico
Zakaj nas besede lastnih staršev vedno znova vržejo iz tira?
Zakaj nas besede lastnih staršev vedno znova vržejo iz tira?
Se ga še spomnite? Pevec hita You're Beautiful je danes lastnik puba
Se ga še spomnite? Pevec hita You're Beautiful je danes lastnik puba
Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje
Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje
dominvrt
Portal
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
okusno
Portal
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
Sladko slovo od počitnic: 5 preprostih idej za ustvarjanje z otroki
Sladko slovo od počitnic: 5 preprostih idej za ustvarjanje z otroki
voyo
Portal
Zemljo krast
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022