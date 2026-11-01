Po poroki Taylor Swift naj bi enajst tovornjakov dekorja odpeljali na sežig

Taylor Swift in zvezdnik ameriškega nogometa Travis Kelce sta se poročila julija letos v newyorški dvorani Madison Square Garden. Na slavju, ki se ga je udeležilo približno tisoč povabljencev, sta si zaželela pravljičnega vzdušja, zato so znamenito športno dvorano spremenili v razkošen gozd s številnimi umetnimi drevesi, zelenjem in posebej izdelanimi kulisami. A vso dekoracijo v vrednosti več milijonov evrov naj bi že naslednje jutro odpeljali na uničenje.

"Niso želeli, da bi ljudje stvari ukradli in jih nato prodajali na dražbah ali kako drugače, zato so vse preprosto sežgali," je za britanski Daily Mail povedal neimenovani vir, ki naj bi sodeloval pri pripravah. Te naj bi trajale več mesecev, za izdelavo in postavitev dekoracije pa je skrbela velika ekipa strokovnjakov.

Med najbolj nenavadnimi okrasnimi elementi so bile kulise, ki so spominjale na antični Kolosej, umetna drevesa, velike potiskane tkanine in približno deset metrov visok rastlinjak. Posebej so izdelali tudi velik šotor v breskovi barvi, namenjen zabavnim igram za svate.