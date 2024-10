Po poškodbi glave na Ibizi umrl 38-letni škotski DJ Jackmaster

S španskega otoka Ibiza prihaja žalostna vest. Za posledicami poškodbe glave je umrl 38-letni škotski didžej in glasbeni producent Jackmaster . Njegovo smrt je na spletu potrdila užaloščena družina, ki je v teh težkih trenutkih prosila za razumevanje in spoštovanje zasebnosti.

"Z globoko žalostjo potrjujemo prezgodnjo smrt Jacka Revilla, ki ga mnogi poznajo kot Jackmaster," je na spletu sporočila družina pokojnega didžeja in glasbenega producenta. Dodali so, da so "popolnoma strtega srca". "Čeprav je družina globoko ganjena zaradi izjemne podpore prijateljev, kolegov in oboževalcev, vljudno prosimo za zasebnost, ko preživljamo neizmerno žalost te uničujoče izgube," so zaključili.