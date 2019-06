Po posnetku 'ljubosumne Beyoncejine reakcije' prejela več groženj s smrtjo

Kratek videoposnetek se je izjemno hitro razširil na družbenih omrežjih, glasbeničini oboževalci pa so pod njim pustili številne komentarje, v katerih so izrazili svoje neodobravanje Nicoline geste. Slednja je pri nekaterih glasbeničinih oboževalcih prebudila celo tolikšno jezo, da so ji začeli pošiljati grozilna sporočila. Potem, ko so ji začeli groziti s smrtjo, je Nicole deaktivirala svoj uporabniški račun na Instagramu.