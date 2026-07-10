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Po pritožbi že na prostosti: namesto enega meseca v priporu le nekaj dni

Dubrovnik, 10. 07. 2026 16.23 pred 17 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Laura Prgomet povzročila incident

Zvezdnica resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške Laura Prgomet je po treh dneh zapustila pripor. Sodišče je zamenjalo najstrožji ukrep z milejšim, Zagrebčanka, ki je med drugim v Dubrovniku napadla dve uradni osebi, pa bo morala kljub temu upoštevati številne stroge ukrepe.

Zvezdnico Sanjskega moškega Hrvaške Lauro Prgomet so, kakor poroča Net.hr, po nekaj dneh že izpustili iz pripora. 26-letnici je sodišče v torek odredilo enomesečni pripor zaradi incidenta, ki ga je v Dubrovniku povzročila pretekli konec tedna in v katerem je med drugim napadla dve uradni osebi. Zunajobravnavni senat je danes ugodil pritožbi njene obrambe in jo izpustil na prostost. Kljub temu pa so ji bili odrejeni številni ukrepi. Zagrebčanka se bo morala dvakrat tedensko osebno zglasiti na pristojni policijski postaji, v njenem primeru na Policijski upravi Zagreb.

Razvpita zvezdnica Sanjskega moškega je bila obsojena na mesec dni pripora.
Razvpita zvezdnica Sanjskega moškega je bila obsojena na mesec dni pripora.
FOTO: A.K. - Dubrovački dnevnik

"Po temeljiti obravnavi je bilo moji pritožbi ugodeno in Laura je bila izpuščena na prostost. Pristojno sodišče je sprejelo naše argumente, da je mogoče namesto najstrožjega ukrepa, pripora, uporabiti milejši ukrep. Zdaj se postopek nadaljuje, nič še ni dokončno odločeno, vendar je to za začetek pomemben korak," je za omenjeni medij povedal njen odvetnik Robert Bačić.

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Laura Prgomet je preteklo nedeljo v enem od hrvaških obmorskih lokalov poskrbela za pravi škandal. Ob nenadnem živčnem zlomu, kakor je situacijo opisal lastnik lokala, je Hrvatica začela z razbijanjem inventarja, žaljenjem mimoidočih in ob tem fizično napadla dva policista. Kakšna bo končna sankcija nekdanje tekmovalke priljubljenega resničnostnega šova, bo znano po koncu sodnega postopka, katerega datum za zdaj javnosti še ni znan, a njen odvetnik pozdravlja trenutni razplet dogodkov. "Z odločitvijo sem zadovoljen. Laura se zdaj počuti precej bolje, odpravila pa naj bi se v Zagreb," je za Net.hr še povedal odvetnik Bačić.

Laura Prgomet Sanjski moški Hrvaške resničnostna oddaja incident pripor

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