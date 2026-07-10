Po pritožbi že na prostosti: namesto enega meseca v priporu le nekaj dni

Zvezdnico Sanjskega moškega Hrvaške Lauro Prgomet so, kakor poroča Net.hr, po nekaj dneh že izpustili iz pripora. 26-letnici je sodišče v torek odredilo enomesečni pripor zaradi incidenta, ki ga je v Dubrovniku povzročila pretekli konec tedna in v katerem je med drugim napadla dve uradni osebi. Zunajobravnavni senat je danes ugodil pritožbi njene obrambe in jo izpustil na prostost. Kljub temu pa so ji bili odrejeni številni ukrepi. Zagrebčanka se bo morala dvakrat tedensko osebno zglasiti na pristojni policijski postaji, v njenem primeru na Policijski upravi Zagreb.

Razvpita zvezdnica Sanjskega moškega je bila obsojena na mesec dni pripora. FOTO: A.K. - Dubrovački dnevnik

"Po temeljiti obravnavi je bilo moji pritožbi ugodeno in Laura je bila izpuščena na prostost. Pristojno sodišče je sprejelo naše argumente, da je mogoče namesto najstrožjega ukrepa, pripora, uporabiti milejši ukrep. Zdaj se postopek nadaljuje, nič še ni dokončno odločeno, vendar je to za začetek pomemben korak," je za omenjeni medij povedal njen odvetnik Robert Bačić.